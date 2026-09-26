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Gündem Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Gündem

Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

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Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de bulunan Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail artık çok ağır bedeller ödemek zorunda" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde konuşuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı dünyaya duyurdu.

İsrail'in soykırım politikasını gündeme taşıdık.

Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz sayesinde bölgesel krizlerin çözümünün başka yerlerde aranmamasını dile getirdik.

 

'TÜRKİYE OLARAK DİPLOMASİNİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANARAK YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ve diğer Körfez ülkeleriyle bir araya gelme imkanı buldu. Gazze Barış Planının karşılaştığı zorluklar ve İsrail'in kural tanımamazlığı gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in yayılmacılığına ilişkin vizyonlarını sundular. İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin rolü var. Ciddi bir çaba ve çalışma gerektiriyor. Bu konuda Türkiye olarak diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak ortaklarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz.

 

'İSRAİL ARTIK ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA'

İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar artık sonuçsuz kalmıyor. Yaptığı her şeyin sonucunda artık çok ağır bedeller ödemek zorunda. Daha önce hiç alışık olmadığı hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor İsrail.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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Yorumlar

Cabbar

Ağır bedel eyleme dönüşmedikçe kuru lafla İsrail sadece erol taş kahkahası atar. Kınama dönemi kesinlikle bitmeli. Ne yapacaksanız yapın artık yada susun. İsrail laftan asla anlamaz.

Vay vay

Hep aynı.. ağır bedel falan yok..
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