Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Tarihi Spikör Geçidi Yeniden Masada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye genelinde alternatif güzergâhların belirlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, Gümüşhane–Erzincan hattında Spikör Geçidi’nin yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Yüzyıllar boyunca bölgenin önemli ticaret yollarından biri olan bu geçit, kervanların kullandığı ana rotalardan biri olarak biliniyor. Modern karayolları yapılmadan önce Gümüşhane ile Erzincan arasındaki ulaşımın büyük ölçüde bu hat üzerinden sağlandığı hem tarihi kayıtlarda hem de bölge halkının hafızasında yer alıyor. Mevcut durumda kullanılan Ahmediye Geçidi, özellikle zemin yapısındaki bozulmalar nedeniyle riskli bir profil çiziyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve sert hava koşullarıyla birlikte bu risk daha da artıyor. Sürücüler için adeta “korkulu rüya” haline gelen geçitte zaman zaman yol kaymaları yaşanırken, ulaşımın aksaması ekonomik faaliyetleri de doğrudan etkiliyor. Bölgedeki nakliyeciler ve vatandaşlar, her yıl benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktan şikâyet ediyor. Alternatif olarak gündeme gelen Spikör Geçidi güzergâhı ise Gümüşhane’nin Köse ilçesinden başlayarak Erzincan’a uzanan yaklaşık 55 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Önerilen rota; Köse ilçe merkezinden başlayıp Övünce, Kılıççı, Sökmen, Sadak, Eskiyol, Günbatur, Yarbaşı ve Mecidiye köylerinden geçerek Erzincan’a ulaşıyor. Bu hattın, mevcut güzergâha kıyasla hem mesafeyi kısaltma hem de daha güvenli bir ulaşım sağlama potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu güzergâhın karayolları ağına dâhil edilmesi yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin tarihi mirasını da yeniden canlandıracak. Yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının kullandığı bu yolun modern bir ulaşım hattına dönüştürülmesi, turizmden ticarete kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik yaratabilir. Ayrıca güzergâhın daha düşük rakımlı ve nispeten korunaklı bölgelerden geçmesi, özellikle kış aylarında yaşanan riskleri azaltabilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor.