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Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Pöske Dağı’nda yıllardır süren ulaşım için çözüm arayışları sürerken, tarihi Spikör Geçidi yeniden alternatif olduğu belli oldu. Spikör Geçidi güzergâhı ise Gümüşhane’nin Köse ilçesinden başlayarak Erzincan’a uzanan yaklaşık 55 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Açıklama yapan uzmanlar yapısına ilişkin ayrıntıları ve o yeri tek tek açıkladı.

#1
Foto - Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Pöske Dağı’nda yıllardır süren ulaşım sorunu için çözüm arayışları sürerken, tarihi Spikör Geçidi yeniden alternatif olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Gümüşhane ile Erzincan arasındaki ulaşımda yıllardır kronikleşen sorunlar, özellikle kış aylarında Pöske Dağı Ahmediye Geçidi’nde yaşanan olumsuzluklarla bir kez daha gündeme geldi. Kar, tipi, yoğun sis ve fırtına gibi sert hava koşulları nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan bu güzergâh, hem bölge halkı hem de ticari taşımacılık açısından ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Uzun süredir dile getirilen en güçlü çözüm önerilerinden biri, Pöske Dağı’nın tünelle aşılması yönünde. Ancak bugüne kadar bu konuda somut bir yatırım adımının atılmaması, alternatif projelerin de tartışılmasına neden oldu. Bu noktada dikkat çeken en önemli seçeneklerden biri ise tarihi bir güzergâhın yeniden canlandırılması fikri oldu.

#3
Foto - Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Tarihi Spikör Geçidi Yeniden Masada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye genelinde alternatif güzergâhların belirlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, Gümüşhane–Erzincan hattında Spikör Geçidi’nin yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Yüzyıllar boyunca bölgenin önemli ticaret yollarından biri olan bu geçit, kervanların kullandığı ana rotalardan biri olarak biliniyor. Modern karayolları yapılmadan önce Gümüşhane ile Erzincan arasındaki ulaşımın büyük ölçüde bu hat üzerinden sağlandığı hem tarihi kayıtlarda hem de bölge halkının hafızasında yer alıyor. Mevcut durumda kullanılan Ahmediye Geçidi, özellikle zemin yapısındaki bozulmalar nedeniyle riskli bir profil çiziyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve sert hava koşullarıyla birlikte bu risk daha da artıyor. Sürücüler için adeta “korkulu rüya” haline gelen geçitte zaman zaman yol kaymaları yaşanırken, ulaşımın aksaması ekonomik faaliyetleri de doğrudan etkiliyor. Bölgedeki nakliyeciler ve vatandaşlar, her yıl benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktan şikâyet ediyor. Alternatif olarak gündeme gelen Spikör Geçidi güzergâhı ise Gümüşhane’nin Köse ilçesinden başlayarak Erzincan’a uzanan yaklaşık 55 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Önerilen rota; Köse ilçe merkezinden başlayıp Övünce, Kılıççı, Sökmen, Sadak, Eskiyol, Günbatur, Yarbaşı ve Mecidiye köylerinden geçerek Erzincan’a ulaşıyor. Bu hattın, mevcut güzergâha kıyasla hem mesafeyi kısaltma hem de daha güvenli bir ulaşım sağlama potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu güzergâhın karayolları ağına dâhil edilmesi yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin tarihi mirasını da yeniden canlandıracak. Yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının kullandığı bu yolun modern bir ulaşım hattına dönüştürülmesi, turizmden ticarete kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik yaratabilir. Ayrıca güzergâhın daha düşük rakımlı ve nispeten korunaklı bölgelerden geçmesi, özellikle kış aylarında yaşanan riskleri azaltabilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor.

#4
Foto - Orada, Erzincan’a uzanan rota belli oldu: Çözüm 100 yıllık gizli yolda mı? Uzmanlar o yeri tek tek açıkladı

Bölge halkı, yıllardır süregelen ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirecek projelerin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyor. Spikör Geçidi’nin yeniden değerlendirilmesi, hem tarihi bir rotanın canlandırılması hem de güvenli ulaşımın sağlanması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçirilmesi halinde, yaklaşık yüz yıllık bir aradan sonra tarihi kervan yolu yeniden işlev kazanabilir ve Erzincan ile Gümüşhane arasındaki ulaşımda yeni bir dönem başlayabilir.

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