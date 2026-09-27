Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu

Himalayalar’da bir ana kampın çığ altında kalmasının ardından en az 10 Nepalli dağcıdan haber alınamadığı açıklandı. Keşif gezisinin organizatörleri, yerel rehberlerin pazar sabahı Manang bölgesindeki 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal zirvesi yakınlarında bulunan bir hazırlık noktasında olduğu sırada çığın meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede son günlerde yoğun kar yağışı görüldüğü, olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını da güçleştirdiği belirtildi. Helikopterler ve kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı.

HAZIRLIK İÇİN GİTMİŞLERDİ

Himalaya Holidays Trekking şirketinden Bibhuti Chand Thakur, "Sekiz keşif ekibi üyemiz ve başka bir şirketten iki kişinin daha kayıp olduğu bildirildi" dedi.

Nepalli ekip, yabancı dağcılardan önce bölgeye gönderilmişti. Ekibin görevi kampı hazırlamak, tırmanış rotasını düzenlemek ve dağdaki ipleri sabitlemekti.