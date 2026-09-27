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Dünya Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu
Dünya

Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu

Yeniakit Publisher
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Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu

Himalayalar’ın Nepal ile Tibet arasında kalan Manang bölgesindeki Himlung Himal Dağı yakınlarında bir keşif gezisine hazırlanan en az 10 Nepalli dağcının sabah saatlerinde düşen çığın altında kayıp olduğu açıklandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları bölgeye ulaşamıyor.

Himalayalar’da bir ana kampın çığ altında kalmasının ardından en az 10 Nepalli dağcıdan haber alınamadığı açıklandı. Keşif gezisinin organizatörleri, yerel rehberlerin pazar sabahı Manang bölgesindeki 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal zirvesi yakınlarında bulunan bir hazırlık noktasında olduğu sırada çığın meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede son günlerde yoğun kar yağışı görüldüğü, olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını da güçleştirdiği belirtildi. Helikopterler ve kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı.

HAZIRLIK İÇİN GİTMİŞLERDİ

Himalaya Holidays Trekking şirketinden Bibhuti Chand Thakur, "Sekiz keşif ekibi üyemiz ve başka bir şirketten iki kişinin daha kayıp olduğu bildirildi" dedi.

Nepalli ekip, yabancı dağcılardan önce bölgeye gönderilmişti. Ekibin görevi kampı hazırlamak, tırmanış rotasını düzenlemek ve dağdaki ipleri sabitlemekti.

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