  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz İstanbul’da yeni tünel için geri sayım! İBB beceremedi bakanlık yapıyor Çelik: Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Meclis’e çağrı: Anayasanın darbeci ruhu dimdik ayakta! Sadettin Saran derin nefes aldı! Aziz Yıldırım’dan son saniye kararı Koca Suriye Sıfırdan Kurulacak: Ticaret Yapan İhya Olur! Kılıçdaroğlu yine havasını aldı 'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti
Dünya Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1 terörist sağ olarak yakalandı.

Irak’ın Kerkük kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı bildirildi. Olayda 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

SAHİLİ’DEN ASKERLERE TEBRİK

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük’te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi. Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Erşet Salihi, Kerkük’te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23