AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti'de yaşanan istifanın ardından fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Elitaş, soruşturmanın kim olduğuna bakılmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"TAYYİP ERDOĞAN BU İŞE EL ATTI"

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen "3 Kademe Teşkilat Buluşması"na katılan Mustafa Elitaş, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldi. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Elitaş, süreçte herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağını söyledi. Elitaş, şu ifadeleri kullandı: "Kim varsa, bizden veya başkalarından. Bu işte manipülasyon yaptıysa, bilerek giriş tarihini, çıkış tarihini bilerek o 4-5 aylık süre içerisinde 1 lirası 10 lira olanlar, 10 milyon lirası 100 milyon lira olanlar, milyar olanlar varsa bunlar hesabını verecek kardeşim. Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Tayyip Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak. Emeklilerin sorunu var, biliyoruz. İnşallah onu yapmaya gayret edeceğiz."

KAYA'NIN İSTİFASININ ARDINDAN GELEN AÇIKLAMA

Elitaş'ın sözleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerinden istifasının ardından geldi. Kaya, hakkında ortaya atılan finansal işlemlere ilişkin iddiaların ardından yürüttüğü görevlerden istifa etmişti. Böylece fon soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan iddiaların siyasi boyutunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"VATANDAŞ HAKLI"

Elitaş'ın konuşmasındaki bir diğer başlık ise hayat pahalılığı ve asgari ücret oldu. Vatandaşın ekonomik sıkıntılarla ilgili şikayetlerine karşı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Elitaş, mevcut hayat standardı üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Elitaş, "Vatandaş şikayet ettiğinde 'Yok öyle değil, senin bildiğin gibi değil. Şu oluyor, bu oluyor.' diye itiraz etmeyin arkadaşlar. Karşı çıkmayın, 'Haklısın.' deyin. 'Sen çok iyi durumdasın.' diye ikna etmeye gayret etmeyin. Çünkü haklı vatandaş." dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bazı finansal işlemleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre Kaya çiftinin toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırım yaptıktan yaklaşık 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon liralık çekim gerçekleştirdiği öne sürüldü. Söz konusu rakamlar iddia niteliğini korurken, soruşturma kapsamında finansal hareketler inceleniyor. İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, yürüttüğü görevlerden istifa etti.