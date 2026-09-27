Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da baskınların, Talmudik ritüellerin ve baskıcı uygulamaların artmasının kentin Arap ve İslami kimliğini değiştiremeyeceğini ifade etti.

"İsrail'in Kudüs'ü "askeri kışlaya" dönüştürmesi, Filistinliler ve kutsal mekanlar üzerindeki baskısını artırması, İsrailli yerleşimcilerin baskınlarına ve Talmudik ritüellerine koruma sağlaması, kentin ve kutsal mekanların kimliğine yönelik devam eden saldırıların boyutunu gösteriyor" denilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Pamukçular (Kattanin) Kapısı bölgesi ve avlularında yaşananlara dikkati çekildi.

Baskı ve Yahudileştirme uygulamalarının artırılması, güç kullanılarak fiili durum dayatılması ve sözde "bitkisel adakların" Mescid-i Aksa'ya sokulması girişimleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu uygulamaların İsrail'e veya fanatik Yahudilere Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir hak vermediği ve mescidin İslami kimliğini değiştirmediği vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs, Batı Yaka ve İsrail içindeki Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet tutmayı ve buraya gitmeyi sürdürme, Yahudileştirme planlarına ve İsraillilerin uygulamalarına karşı koyma çağrısında bulunuldu.

Arap ve İslam ülkelerine de Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeler karşısında acilen harekete geçme ve adım atma çağrısı yapılan açıklamada, saldırıların ve ihlallerin durdurulması ve kutsal mekanların korunması için baskı yapılmasını istendi.

Filistin topraklarını gasbeden 1143 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenlemişti.