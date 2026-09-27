Fondaşlara hodri meydan! Biz, bizim mahallenin 2 milyarını yazdık! Siz de 11 milyarınızı yazabilir misiniz?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor.

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, gazeteci Yiğit Uzun’dan yeni bir iddia geldi.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal’a seslenerek şu soruyu yöneltti: “Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sandal’ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?”

Şubat 2026’da Cihan Sütşurup hakkında 'tefecilik' suçlamasıyla yasal süreç başlatılmış ve mal varlığına bu çerçevede tedbir uygulanmıştı.