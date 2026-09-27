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Gündem Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama
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Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

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Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişiye Allah'tan rahmet, 17i ağır 16 yaralıya ise acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun" ifadelerini kullandı.

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