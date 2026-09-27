Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Firari organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un en büyük finans kaynağı olan silah ticaretinin başındaki isim Zafer Boyun, İzmir'de yattığı cezaevinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği saptanan Boyun, 362 sanıklı dev davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları almıştı. Zafer Boyun'un ölümüyle gözler bir kez daha suç örgütünün karanlık ağına çevrildi. İddianamede yer alan 5 kişilik çekirdek kadro, aile boyu uyuşturucu yöneticiliği yapan isimler ve Gürcistan'a uzanan silahlı infaz timlerinin faaliyetleri, örgütün ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne sermişti.
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un silah ticaretini yöneten ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Takvim’de yer alan habere göre, Nisan 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve Aralık 2025'te 12 kez müebbet ile 681 yıl hapis cezasına çarptırılan Boyun'un ölümü, örgütün karanlık faaliyetlerini yeniden gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, örgütün silah ticareti, uyuşturucu ağı, Gürcistan ile Türkiye bağlantılı infaz timleri ve kadro yapılanmasında yer alan yüzlerce şüphelinin isimleri ile karıştıkları 129 ayrı eylem tüm çıplaklığıyla deşifre edilmişti.