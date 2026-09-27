  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte en agresif ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Eğitimci-yazar Zekeriya Efiloğlu: Kesintisiz eğitimden acilen vazgeçilmeli Fon vurgununa DDK el koysun AK Parti'den "Fatma Betül Sayan Kaya" hakkında açıklama Murat Alan’dan fon krizi çağrısı: DDK harekete geçmeli Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli Meteoroloji’den birçok kente kuvvetli yağış uyarısı Tera Yatırım’da sıcak gelişme! CEO ve Portföy Başkanı hakkında... Kadirov rejiminin zulümlerini ifşa eden Çeçen aktivist Kadirov'a teslim edilecek! İslâm’sız insan potansiyel şer kaynağıdır
Gündem Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu
Gündem

Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu

Firari organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un en büyük finans kaynağı olan silah ticaretinin başındaki isim Zafer Boyun, İzmir'de yattığı cezaevinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği saptanan Boyun, 362 sanıklı dev davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları almıştı. Zafer Boyun'un ölümüyle gözler bir kez daha suç örgütünün karanlık ağına çevrildi. İddianamede yer alan 5 kişilik çekirdek kadro, aile boyu uyuşturucu yöneticiliği yapan isimler ve Gürcistan'a uzanan silahlı infaz timlerinin faaliyetleri, örgütün ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne sermişti.

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un silah ticaretini yöneten ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Takvim’de yer alan habere göre, Nisan 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve Aralık 2025'te 12 kez müebbet ile 681 yıl hapis cezasına çarptırılan Boyun'un ölümü, örgütün karanlık faaliyetlerini yeniden gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, örgütün silah ticareti, uyuşturucu ağı, Gürcistan ile Türkiye bağlantılı infaz timleri ve kadro yapılanmasında yer alan yüzlerce şüphelinin isimleri ile karıştıkları 129 ayrı eylem tüm çıplaklığıyla deşifre edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23