Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un silah ticaretini yöneten ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Takvim’de yer alan habere göre, Nisan 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve Aralık 2025'te 12 kez müebbet ile 681 yıl hapis cezasına çarptırılan Boyun'un ölümü, örgütün karanlık faaliyetlerini yeniden gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, örgütün silah ticareti, uyuşturucu ağı, Gürcistan ile Türkiye bağlantılı infaz timleri ve kadro yapılanmasında yer alan yüzlerce şüphelinin isimleri ile karıştıkları 129 ayrı eylem tüm çıplaklığıyla deşifre edilmişti.