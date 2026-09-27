ABD'nin son teknolojisi... İran ele geçirdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin deniz altında son teknoloji ürünlerinden REMUS 600 su altı aracının ele geçirildiği belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait insansız deniz altı aracına operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada karmaşık ve koordineli bir operasyonla deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen ABD’ye ait “REMUS 600” isimli su altı aracının ele geçirildiği ve aracın "ganimet olarak" alındığı ifade edildi.
Söz konusu aracın İranlı uzmanlar tarafından incelenmesinin sürdüğü ve Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli hareketlere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.