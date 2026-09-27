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Siyaset ‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

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‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu nedenle adı “hortumcu”ya çıkan Yeni Parti’nin provokatör vekili Mahmut Tanal’a fon meselesi ile alakalı zor sorular yöneltti.

CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçen Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal skandal olaylarla anılmaya devam ediyor.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Yeni Partili Tanal’a son günlerin en çok konuşlan konusu olan fon soruşturması ile ilgili kritik sorular sordu.

Sosyal medya üzerinden 4 soru soran Erdoğan, paylaşımını “Mahmut Tanal’a bu kadar soru yeter, keza her an hastanelik olabilir.” ifadeleriyle tamamladı.

İşte Erdoğan’dan Tanal’a “fon” soruları…

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a sormak lazım

FON Operasyonlarının kaçak firarisi Urfalı İş Adamı Cengiz Avcı’yı tanıyor musunuz?

Çakar tahsisiniz Cengiz Avcı’da olabilir mi?

Bu fon olaylarından adınız çıkabilir mi?

Bir kaç ay önce Bakırköy Saray Muhallebicisinde kendisi ile hangi fon yatırımlarını konuşuyordunuz?

Mahmut Tanal’a bu kadar soru yeter, keza her an hastanelik olabilir.

Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi
Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi

Siyaset

Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi

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Yorumlar

Sassas

Başka konular devletin adli makamlarının sorunu halkı ilgilendiren bu çakar mevzusu bunun önü bir şekilde kesilmeli kime aitse o kullansın başkasının altında görülünce derhal müdahale olmalı polise yetki verilmeli hırlı hırsız arsız kanun kaçağı silah uyuşturucu birçok kez basına yansıdı eğer durdurulamıyorsa bu ülkede adaletten suçluyu suça karışmayı önleyemeyiz balık baltan kokmasın artık
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