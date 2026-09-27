‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçen Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal skandal olaylarla anılmaya devam ediyor.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Yeni Partili Tanal’a son günlerin en çok konuşlan konusu olan fon soruşturması ile ilgili kritik sorular sordu.

Sosyal medya üzerinden 4 soru soran Erdoğan, paylaşımını “Mahmut Tanal’a bu kadar soru yeter, keza her an hastanelik olabilir.” ifadeleriyle tamamladı.

İşte Erdoğan’dan Tanal’a “fon” soruları…

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a sormak lazım

FON Operasyonlarının kaçak firarisi Urfalı İş Adamı Cengiz Avcı’yı tanıyor musunuz?

Çakar tahsisiniz Cengiz Avcı’da olabilir mi?

Bu fon olaylarından adınız çıkabilir mi?

Bir kaç ay önce Bakırköy Saray Muhallebicisinde kendisi ile hangi fon yatırımlarını konuşuyordunuz?

Mahmut Tanal’a bu kadar soru yeter, keza her an hastanelik olabilir.