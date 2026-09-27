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Gündem Mescid-i Aksa'da alçak provokasyon! Fanatik siyonistler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı bastı!
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Mescid-i Aksa'da alçak provokasyon! Fanatik siyonistler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı bastı!

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Mescid-i Aksa'da alçak provokasyon! Fanatik siyonistler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı bastı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan mukaddes mekanımız Mescid-i Aksa, siyonist çetelerin hedefi olmaya devam ediyor. Sukot Bayramı bahanesiyle Filistin topraklarını gasbeden 1500 fanatik İsrailli, işgal güçlerinin yoğun koruması altında harem-i şerife girerek eşi görülmemiş bir skandala imza attı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, fanatik İsraillilerin İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınların milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik kabul edilemez bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın bu baskınları kınadığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs ve kutsal mekanlardaki mevcut tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeyi amaçlayan tüm tek taraflı uygulamaların uluslararası hukuk uyarınca geçersiz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ihlal ve provokasyonların sürmesinin bölgedeki şiddet ve gerilim döngüsünü körükleyerek ateşkes ve istikrar çabalarını zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma İsrail’i Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaya ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için acil adım atma çağrısı yapılan açıklamada, Katar’ın Filistin davasına yönelik sabit ve destekleyici tutumunun sürdüğü belirtildi.

 

Katar’ın, Filistinlilerin meşru haklarını elde etmesini ve başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden 1500 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenlemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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