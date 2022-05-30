Karatenin Altın Çocukları

ŞAFAK BOZKURT

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 46 ülkeden yüzlerce sporcunun yer aldığı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Karate Milli Takımımız damgasını vurdu.

Türkiye kumite ve kata müsabakalarında ferdi ve takım olarak 11 madalyayla zirvede yer aldı. Kariyerinde birçok kez Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşamış olan güçlü sporculardan oluşan Türkiye Karate Mili Takımı, tecrübesini Gaziantep’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda da göstererek 7 altın 2 gümüş 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

İLK ALTIN MADALYA EDA’DAN GELDİ

Milli sporcularda kumitede 68 kiloda tatamiye çıkan Eda Eltemur, rakibi Slovak Kopunova’yı 2-0 yenerek birincilik kürsüsüne çıkarken, erkekler kumitede 78 kiloda İngiliz Wilkins Brandon Brian ile karşılaşan Erman Eltemur da rakibini yenerek Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Abi-kardeş Avrupa Şampiyonu olmanın sevincini yaşadılar.

Karate’de büyükler kategorisinde ikinci Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Eray Şamdan ise toplamda 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Kumitede birincilik kürsüsüne çıkan bir diğer sporcumuz olan Burak Uygur ise, “Kariyerime yakışır bir performans sergiledim” sözleriyle duygularını dile getirdi. Kariyerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan sporcularımızdan Serap Özçelik Arapoğlu da beklentileri boşa çıkarmadı ve birincilik kürsüsüne çıkarak ülkesinde Avrupa Şampiyonu olmasının mutluluğunu yaşadı. Ferdi kata müsabakalarında ise Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonu olurken, Dilara Bozan da ikincilik elde etti. Türkiye takım katada ise erkeklerde altın, kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

KASAPOĞLU: SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Şampiyonada bayrağımızı gururla temsil eden bütün sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Uğuz: 46 ülkeden 510 elit sporcu katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spora ve sporcuya yatırım yapmak için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, savaş halindeki Ukrayna milli takımının şampiyonaya getirilmesi ile ilgili büyük destek verdiklerini vurguladı. Belediye Başkanı Fatma Şahin’in desteklerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz ise, 46 ülkeden 5120 elit sporcunun katıldığı şampiyonanın en zor müsabakalar arasında yer aldığına dikkat çekti ve elde edilen başarıdan dolayı sporcuları kutladı.