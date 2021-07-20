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Gündem Karasu'da denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu
Gündem

Karasu'da denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Sakarya Karasu'da dün denize giren 32 kişinin kaşıntı ve kızarıklık şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, deniz suyundan alınan numuneler temiz çıktı. Kaşıntının ise deniz anasından kaynaklandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 14:56:00 -
Karasu'da denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntıya neden olan deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastaneye başvurdu.

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

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