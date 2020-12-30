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Gündem Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Gündem

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağının iki ay daha uzatıldığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:32:00 - 2020-12-30 08:38:15
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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