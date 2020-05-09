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Karantina süresi dolan 278 kişi daha evlerine yollandı

Korona virüs salgını nedeniyle Cezayir ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye getirilen 278 kişinin Malatya’daki karantina süresi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:04:49 -
Karantina süresi dolan 278 kişi daha evlerine yollandı

Korona virüs salgını nedeniyle Cezayir ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye getirilen 278 kişinin Malatya’daki karantina süresi sona erdi. Öğrenci yurdu binasının bahçesine fidan diken gurbetçiler, daha sonra memleketlerine uğurlandılar.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının tüm dünyada hızla yayılması ile ülke dışında bulunan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye operasyonları kapsamında Azerbaycan ve Cezayir’den Türkiye’ye getirilen 278 kişi Malatya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki KYK yurtlarında 14 gün boyunca gözetim altına alındı.


Karantina süresinin tamamlanması ile aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu vatandaşlar AFAD koordinesi ile memleketlerine uğurlandı. Uğurlama esnasında ise Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan fidanlarda gurbetçiler tarafından yurt bahçesine dikildi. 14 günlük gözetim süresinin ardından evlerine gidecek olan vatandaşlar da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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