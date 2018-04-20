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Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarıp çıkarmayacağı ve kimin safında olacağı merak konusu olan Temel Karamollaoğlu, Bakan Berat Albayrak'ı eleştirdi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:36
Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019’daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin” cümlelerini eleştirdi. Karamollaoğlu, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler” diye konuştu.

'İSTİKLAL HARBİ’NE GİDİYORUZ DEMEK KADAR SAFLIK OLMAZ'

“Partiler birbirlerinin düşmanı değil sadece rakibidirler” diye konuşan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek ama devlet kalacaktır. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içerisinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için İstiklal Harbi’ne gidiyoruz demek kadar saflık olmaz. Bu ülkeyi 15 yıldır bu hale siz getirdiniz.”

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:36
  1. AK Parti

YORUM YAZ

  • Adnan erenAdnan eren4 sa önce
    Gaza gel sol elini yumruk yap bütün müslümanların düşmanı olan bir görüşü destekle sonra da bakanı eleştir.kim toy kimaymaz.....
  • şuurluşuurlu5 sa önce
    bilge başkan
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