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Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adli yıl açılışı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:25
Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından adli yıl açılışı ile ilgili mesaj yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Haksızlıkların giderildiği, adalet ve hukukun egemen olduğu bir adli yıl temennisiyle, tüm yargı çalışanlarımızın yeni adli yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Karamollaoğlu'nun adli yıl mesajı:

KHK'lıların uğradığı haksızlık başta olmak üzere, haksızlıkların giderildiği, adalet ve hukukun egemen olduğu, ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir adli yıl olması temennisiyle, tüm yargı çalışanlarımızın yeni adli yılını kutluyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:25
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

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