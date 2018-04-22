Karamollaoğlu kerameti kendinde gördü! İktidarın dizlerini titrettik...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanları ve il müfettişleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, şu mesajları verdi:

GİDECEKLER, GİTMEK MECBURİYETİNDELER

Millet bu gidişe bir ‘dur diyebilmek’ için arayış içinde bulunuyor. En büyük desteği kitleler verecektir. Bu destek yüzde 60’ın altında olmayacaktır. Sadece ‘yüzde 60’ı Saadet Partisi alacak demiyorum’ Ama yeter öldük diyen bir kesim var. Bu iktidarın elinde hiçbir reçetenin olmadığını da biliyorlar

Önümüzdeki hafta fikirlerimizi tatbikata geçireceğiz. Zamanımız yok. İktidar ise ‘bunlar kısa zamanda gerçekleştiremezler’ anlayışında. Ama görecekler korkunun ecele faydası yok. Gidecekler, gitmek mecburiyetindeler. Bu ülke ayakta kalacaksa onların fikirlerinin değişmesine ihtiyaç var. Bu ülkenin yönetim anlayışının değişmesine ihtiyaç var.

İKTİDARIN DİZLERİNİ TİTRETEN SAADET PARTİSİ’DİR

Elhamdülillah biz hazırlığımız var. Çalışmalarımız var. Çok kısa zamanda önemli adımlar atarak milletimize ulaşacağız. Şundan emin olun. İktidarın karşısında yüreğini kopartan, dizlerini titreten tek parti Saadet Partisi’dir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Siyasi sahnede bulanan partiler toplumun yapısını belli sınırlar için sıkıştırılmış. Falanca partiye mümkün değil gitmem. Şuraya oy verdim, buraya oy vermem. İktidar da bu havadan faydalanarak ülkeyi kutuplaştırmaya götürüyor. Bizim için en tehlikeli yaklaşım. Ama iktidarın ülkede kutuplaşma olmuş, gerilim olmuş hiç umurunda değil. Tek derdi seçimi kazanmak.