Karamollaoğlu: İktidar kazara devam ederse...

AK Parti'nin savunma sanayinde atılımlar yapmasını, yatırımlarına son sürat devam etmesini ve 2017 yılında dünyada en hızlı büyüyen 2. ülke konumuna getirmesini göz ardı eden Karamollaoğlu, Türkiye'nin para bulamadığını iddia ederek “Şuanda en büyük problemleri ekonomi; Ülkemiz yanıyor, para bulamıyorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar. Bugüne kadar güttükleri mantığı değiştirmedikleri müddetçe de bir çözüm bulma imkanları gözükmüyor. Aslında ciddi olarak düşünerek bir tespitte bulunursak; Bugünkü baskın seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatandaşlarımıza seçmenimize sesleniyorum; Eğer bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük sıkıntıların içerisine girersiniz. Bütün imkanları tükettiler borç bile bulamıyor. Ama iktidarda da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı politikalarını da değiştirmiyorlar” ifadelerinde bulundu.

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