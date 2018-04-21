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Karamollaoğlu: İktidar kazara devam ederse...

AK Parti döneminde IMF'ye olan borçların sıfırlandığını, 3,5 milyon mültecinin bakımını üstlendiğini, mega proje yatırımlarının yapıldığını, savunma sanayiinde en büyük atılımların yapıldığını, 2017 yılında Türkiye'yi en hızlı büyüyen 2. ekonomi yaptığını unutan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilginç açıklamalarına devam ediyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:00
Karamollaoğlu: İktidar kazara devam ederse...

AK Parti'nin savunma sanayinde atılımlar yapmasını, yatırımlarına son sürat devam etmesini ve 2017 yılında dünyada en hızlı büyüyen 2. ülke konumuna getirmesini göz ardı eden Karamollaoğlu, Türkiye'nin para bulamadığını iddia ederek “Şuanda en büyük problemleri ekonomi; Ülkemiz yanıyor, para bulamıyorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar. Bugüne kadar güttükleri mantığı değiştirmedikleri müddetçe de bir çözüm bulma imkanları gözükmüyor. Aslında ciddi olarak düşünerek bir tespitte bulunursak; Bugünkü baskın seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatandaşlarımıza seçmenimize sesleniyorum; Eğer bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük sıkıntıların içerisine girersiniz. Bütün imkanları tükettiler borç bile bulamıyor. Ama iktidarda da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı politikalarını da değiştirmiyorlar” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:00
  1. Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • hüseyin hüseyin 9 dk önce
    Bu ne kıskançlık, bu ne bencillik! bu nasıl Müslümanlık?dış düşmanlar bile kabul ediyor bu hükümetin başarılarını; çatlayın kıskançlıktan!
Bugünkü Akit

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