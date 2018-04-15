Karamollaoğlu: Bu bir Türkiye’ye gözdağıdır!
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye saldırısına ilişkin “Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar." dedi.15 Nisan 2018 Pazar 21:36
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye saldırısına ilişkin “Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar. Bak bizim gözümüz kara, yarın nereye gireceğimiz, nereyi bombalayacağımız belli olmaz diyorlar” dedi.
Saadet Partisi Tekirdağ 6. İl Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, SP Tekirdağ İl Başkanı Feti Pehlivan, Konya 20. Dönem Milletvekili Hasan Hüseyin Öz, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Seval Erkan, parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.
“Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti”
Suriye’ye yapılan saldırılar sonucu ölen insanların yarım milyonu geçtiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Suriye’ye Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ile birlikte bir saldırı gerçekleştirdi. Neden oldu bu saldırı? Esad, muhaliflere karşı zehirli gaz kullanmış. Zehirli gazdan dolayı ölen insanların sayısı 2 bin tahmin ediliyor ama Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti. Siz neden bunun içerisinden sadece zehirli gazı alıp Suriye hükümetinin üstüne gidiyorsunuz? İşte oradaki özelliği anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü zehirli gaz kolay kullanılabilen, başka ülkeler tarafından da kolayca önlenemeyen bir silah. En büyük zehirli gazdan korkan ülke Ortadoğu’da İsrail’dir. İsrail kendisini emniyette görmüyor. Eğer benim ülkeme karşı da böyle bir gaz kullanılırsa ben çok zarar görebilirim endişesini taşıyor. Ama bu haksızlığın üzerini örtmez. Evet, bugün Esad rejiminin kendi halkına karşı böyle bir gaz kullandığı iddiası var ama bu henüz ispat edilmiş değil” diye konuştu.
“Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”
Yapılan saldırıların Türkiye’ye bir gözdağı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Şundan dolayı şükrediyorum ki şuana kadar gelen haberlere bakılırsa, ölen olmamış gibi ya da bir iki kişi hayatını kaybetmiş gibi gözüküyor. Aslında başka bir numara oynanıyor. Ruslar da Amerikalılar da anlaşmış gözdağı verebilmek için nerelerin bombalanacağını önceden belirtmişler. Sonra o bölgeleri boşaltmışlar, arkasından da gidip oraları bombalamışlar. Buradan ne çıkar? Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar. Bak bizim gözümüz kara, yarın nereye gireceğimiz, nereyi bombalayacağımız belli olmaz diyorlar” ifadelerini kullandı.
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Yunus168 sa önce TEMEL, TÜRKİYE YE 15 TEMMUZDA DİREK MÜDAHALE ETTİLER ÇIPLAK ELLE DURDURDUK. BU RUSYA YA GÖZDAĞI ? TÜRKİYE RUSYA İRAN ANLAŞMASINI BOZMAK İÇİN?? AMAÇ TÜRKİYE Yİ YALNIZ BIRAKIP DİZ ÇÖKTÜRMEK. KARAMALOĞLU BU MU SENİN YORUMUN?? DAHA GELİŞMELERİ DOĞRU OKUYAMIYORSUN. 15 TEMMUZ GECESİ NERDEYDİN? SAADETLİLERİ MEYDANLARA TANK LARIN ÖNÜNE GÖNDERDİNMİ???? BeKÇi_MuRTaZa8 sa önce KARA ya cevap vermem gözümde adam değil ajan. Lakin enteresan olan AKİT gazetesinin onun yorumlarını sürmanşet olarak vermesi çok vahim bir durumdur. Bazen sizi okuduğuma çok üzülüyorum. Sadece kara için değil KILIŞTARYOĞLU içinde aynı dertten müzdaribim Ali kirman8 sa önce Birakin bu boş yorumlari akp yokken faxilet saadet vardi..baskan gercekleri hsykıriyor...60 yıllik siyasi gelenek...böyle yorumlar yaptikça akp deki milli ģörūşçuleri kūsturdūnuz.temel bey chp ve diģer genel baskanlardan çok ustūn..ayrica prof..saygisxlik etmeyin hsksret dilini terk edin..ergec saadet erbakan hocanin partisi tek badina iktidara yuruyecektir...halk sasdeti erbakan hocanin dava arkadaslarini refah li gūnleri özledi...bu panik niye...saadette asıl yuvadir... asım9 sa önce şaşırmış bu herif rus ve esada göz dağı türkiyeyle ne alakası var hayda9 sa önce seni kullanıpta akp nin oyunu çalmaklada göz dağı veriyorlar molla biran önce kendini cehennemin dibine yollaaaaa kemal10 sa önce Kukla. Hak11 sa önce Aktosuncuklar bayağı bozulmuş.gerci bu kadar gerçeği tosuncuklara analtmak zor is onlar hala kendilerini dari ambarında sanıyorlar. Ali beli12 sa önce Saadet’in başındaki bu sakallı ne Zırvalıyor ? Bu saadettiler acil fotosentez yapsın !!! Tek başına oksijen iyi gelmiyor bunlara !! kaleli15 sa önce ne demek istiyorsun hacı.sağır veya kör olmayan sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin nasıl politika izlediğini ve cesur kararlar aldığını biliyor biz de onlara gereken gözdağını veririz sen korkma iş karıştırımaya kalkma.gavurdan çekinen yok.asıl alçak ülkesi insanına gaz bombası atan ve müslüman geçinen bu güruh sebebi ile elin gavuru oraları bombalıyor.suçu başkasında arama. amerika bombası kimseyi öldürmemiş sevinmen iyide o kadar isan çocuk katleden alçak yarım milyonu katleden alçak terör besleyicisi iyi mi yapıyor.suriyede insan kalmadı. cemaleddin16 sa önce Onun icinmi pkk lilarla ittifaktasin? Ingilzlerin cizgisinden cikamayan zavalli bir teskilat oldugunuz aciktir. AMG almanlar ve ingilizler zamaninda iyi destek vermishti.Hatirlatlir!