Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama Türkiye önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha sert bir ekonomik krizle karşı karşıya olabilir" ifadesinde bulundu.

"EKOMOMİDEKİ HER GÖSTERGE ALARM VERİYOR"

SP lideri Karamollaoğlu, "Ekonomideki her gösterge alarm veriyor. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama Türkiye önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha sert bir ekonomik krizle karşı karşıya olabilir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE 15,39"

Karamollaoğlu, "TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, enflasyon rakamları yüzde 15,39" dedi.

Karamollaoğlu, "Peki, ne oldu? Doğalgaza zam geldi. Sigaraya zam geldi. Tünel geçiş ücretlerine zam geldi" değerlendirmesi yaptı.

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ilgili tweetleri şöyle: