Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası ortalığı ateşe veren hainlerin katlettiği Burakcan Karamanoğlu’nu şehadetinin 5. yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz.12 Mart 2019 Salı 10:22
Haber Merkezi
Gezi parkı provokasyonu sırasında, milli irade karşıtı çapulcular tarafından ölüme gönderilen Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası ortalığı ateşe veren hainlerin katlettiği Burakcan Karamanoğlu’nu şehadetinin 5. yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz. Gezici vandalların saflarında polisle çatışan Elvan’ı, ‘ekmek almaya giderken vuruldu’ diye masum gösterenlerce öldürülen Karamanoğlu, ülkücü hassasiyetleriyle biliniyordu. Karamanoğlu’nun cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde şehitlikte toprağa verilmişti.
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