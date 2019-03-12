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Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası ortalığı ateşe veren hainlerin katlettiği Burakcan Karamanoğlu’nu şehadetinin 5. yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz.

12 Mart 2019 Salı 10:22
Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Gezi parkı provokasyonu sırasında, milli irade karşıtı çapulcular tarafından ölüme gönderilen Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası ortalığı ateşe veren hainlerin katlettiği Burakcan Karamanoğlu’nu şehadetinin 5. yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz. Gezici vandalların saflarında polisle çatışan Elvan’ı, ‘ekmek almaya giderken vuruldu’ diye masum gösterenlerce öldürülen Karamanoğlu, ülkücü hassasiyetleriyle biliniyordu. Karamanoğlu’nun cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde şehitlikte toprağa verilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:22
  1. Giresun
  2. Gezi parkı
  3. milli irade
  4. Berkin Elvan
  5. Burakcan Karamanoğlu

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