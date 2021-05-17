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Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel (4/B) alıyor
Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel (4/B) alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:19:00 -
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel (4/B) alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar başvurularını, 17.05.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, yabancı dil belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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