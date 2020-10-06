  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karaman'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
Aktüel

Karaman'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:09:28 -
Karaman'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda iş yerinde bulunan Mehmet Başaran, Süleyman Özcan ve Kemal Kılıçer yaralandı.

Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri önüne gelip otomobilden inen kişilerin dükkana ateş açtıktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay