Karakola saldıracaktı! Öldürüldü
Jandarma karakoluna saldırı için harekete geçen terörist fark edilerek öldürüldü.19 Mart 2019 Salı 09:43
Türkiye, terör örgütlerine karşı başarılı sonuçlar elde ederken; iyiden iyiye çözülen terör örgütü elemanları eylemlerini, bireysel olarak gerçekleştirmeye çalışıyor.
Üzerinde aksiyon kamerası bulundu
Geçtiğimiz günlerde, sınır karakollarından birine saldırı hazırlığında olan terörist tespit edildi. Terörist, yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildi.
Ceset üzerinde yapılan incelemede ise teröristin kafasında aksiyon kamerası olarak bilinen kamera bulunduğu ve operasyonu çekmek istediği anlaşıldı.
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