Karakola saldıracaktı! Öldürüldü Jandarma karakoluna saldırı için harekete geçen terörist fark edilerek öldürüldü.

Türkiye, terör örgütlerine karşı başarılı sonuçlar elde ederken; iyiden iyiye çözülen terör örgütü elemanları eylemlerini, bireysel olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Üzerinde aksiyon kamerası bulundu Geçtiğimiz günlerde, sınır karakollarından birine saldırı hazırlığında olan terörist tespit edildi. Terörist, yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise teröristin kafasında aksiyon kamerası olarak bilinen kamera bulunduğu ve operasyonu çekmek istediği anlaşıldı.

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