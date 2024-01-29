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Yerel Karakışta çocuklarıyla evsiz kaldı! 'Sokakta kalın bana ne'
Yerel

Karakışta çocuklarıyla evsiz kaldı! 'Sokakta kalın bana ne'

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:16:00 -
Karakışta çocuklarıyla evsiz kaldı! 'Sokakta kalın bana ne'

Antalya'da boşanma sürecinde olan eşi tarafından oturduğu ev satıldığı için evden tahliye edilen kadın çaresiz bir şekilde yardım talebinde bulundu. 43 yaşındaki kadın ikiz kızlarıyla sokağa atıldı. Kadının kızlarından biri "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın bana ne' dedi." ifadelerini kullandı.

Antalya'da boşanma sürecinde olan eşi tarafından oturduğu ev satıldığı için evden tahliye edilen kadın çaresiz bir şekilde yardım talebinde bulundu. 43 yaşındaki kadın ikiz kızlarıyla sokağa atıldı. Kadının kızlarından biri "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın bana ne' dedi." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlendiği Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y., iddiaya göre; şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışmaya başladı. Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışma sonrası evden ayrıldı. Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. (11) ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki dairelerine yerleşti.

'ÇOK GÜZEL BİR AİLEYDİK'

Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.'ye, eşi Ü.Y. tarafından evin satıldığı ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Asansörlü taşımacılık firması ile eşyalar evin bahçesine çıkarılırken, ikiz kızları ve Hanna Y. evden çıkarıldı. Üzerlerindeki pijamalarla eşyaların yanında gözyaşı döken anne ve kızları, gidecekleri yerlerinin olmadığını, soğuk havada ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

İkizlerden H.Y., "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın, bana ne' dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık" dedi.

E.Y. ise okullarının başlayacağını ve ne yapacaklarını bilemediğini söyledi. Evdeki doğal gaz dahil her şeyi babası Ü.Y.'nin kapattırdığını anlatan E.Y., "Önceleri çok güzel bir aileydik. Bir gün babam, annemi çok kötü dövdü. Annem de polise şikayet etti, babam da hayatı boyunca bize kötülük edeceğini söyledi" diye konuştu.
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Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Hanna Y. ve kızlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçici sığınma yeri temin etmek için çalışma başlattı.

Doç. Dr. Ü.Y. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

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