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Spor Karagümrük-Trabzonspor maç sonucu
Spor

Karagümrük-Trabzonspor maç sonucu

Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Lider Trabzonspor deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor'un maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:13:00 -
Karagümrük-Trabzonspor maç sonucu

Sergilediği futbolla alkış toplayan lider Trabzonspor, ligin 14.haftasında Karagümrük'e konuk oldu.

Karagümrük-Trabzonspor maç sonucu

Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 17.dakikada penaltıdan Dijaniny ve 62'de Abdülkadir Ömür'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 7.galibiyetini alan bordo-mavilililer yenilmezlik serisini 26 maça çıkarttı.

15. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

62. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabaka Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı.

17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı: 0-1.

31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme, çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu, şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nijeryalı oyuncu, kaleci Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın sonucunu 62.dakikadaAbdülkadir Ömür ilan etti: 0-2

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