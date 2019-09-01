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Karadenizli balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit çıktı

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.

01 Eylül 2019 Pazar 00:46
Karadenizli balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit çıktı

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.



Denizlerdeki av sezonu, bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, bu saatten itibaren ‘Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’in hırçın sularına açıldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından ağlarını ören, teknelerinin bütün bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini temenni etti. 15 Nisan tarihinde başlayan ve bu gece itibarıyla sona eren avlanma yasağı sonrası ağlara takılan ilk balık, istavrit oldu.



Geçtiğimiz sezon balıkçıların yüzünü güldüren ve bol miktarda, diğer sezonlara göre de oldukça iri çıkan palamut, ilk gün balıkçıların yüzünü bu sezon güldüremedi. Balıkçılar, palamut balığının geçtiğimiz yıl bol miktarda çıktığından bu sezon az olabileceğini ifade etti. Balıkçılar ayrıca, istavritve hamsiden umutlu olduklarını belirttiler.



“Bu yıl palamut beklenmiyor”


Balıkçı teknesi kaptanı Osman Küçük, sezondan umutlu olduklarını belirterek, “Deneme amaçlı bir ağ çevirdik, bir aksilik yok. Bu yıl palamut çok eksik, yok denilecek kadar az. Biraz istavrit görünüyor ama o da ne kadar olur malum. Şu anki görüntü itibariyle hamsiye kadar çok umutlu değiliz. Şuanda palamut çok eksik görülüyor, tek umudumuz hamsi” dedi.



"Hamsi ve istavritte umut var"


Balıkçılardan Cesur Özdemir de palamut balığının şuan için görünmediğini ifade ederek, ilk ağda istavrit balığı yakaladıklarını belirtti. Hamsinin umutlu görüldüğünü söyleyen Özdemir, “Az da olsa bir umut istavrit balığı içerisinden hamsi de çıktı. Bu da hamsi için gelecekte bir umut. İstavrit ve hamsinin bu sezon olacağını düşünüyorum” şeklinde konmuştu.


Ergün Özdemir ise ilk balığı avladıklarını söyledi. İstavritin şuan için ince olduğunu aktaran Özdemir, istavritin umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:46
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