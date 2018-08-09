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Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki öğle saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel sonrası Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatılarak Karadeniz Sahil yolu ulaşım kapatıldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:18
Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı.

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çiftyönlü olarak durduruldu…

Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var endişeliyiz" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:18
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