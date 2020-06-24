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Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:41:30 -
Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

KASTAMONU (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

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