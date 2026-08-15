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Gündem Karadan ulaşım kapandı! Marmaris'te adeta seferberlik ilan edildi
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Karadan ulaşım kapandı! Marmaris'te adeta seferberlik ilan edildi

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Karadan ulaşım kapandı! Marmaris'te adeta seferberlik ilan edildi

Muğla gözde tatil beldelerinden Marmaris'teki orman yangınına müdahale için arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye gidiyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkii Kabakargı Koyu'nda saat 17.45 sıralarında meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

ARAZÖZLER ÇIKARMA GEMİLERİYLE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye arazöz ve yangın söndürme ekipleri ise çıkarma gemileri ile yangın sahasına intikal ettiriliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İlk çıkış anından itibaren toplamda 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahalenin gerçekleştirildiği yangında, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen gece görüşlü 3 helikopter de havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

 

VALİ AKBIYIK: YANGININ ÇIKTIĞI ARAZİ DİK, KARADAN MAALESEF ULAŞIMIMIZ YOK

Bölgeye gelerek yangınla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ise son durum hakkında açıklamalarda bulundu.Üç noktada yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Vali Akbıyık "Bugün saat 17.45 civarı Marmaris ilçemizde, Adaköy mevkiinde bir orman yangını ihbarı aldık ve 10 dakika içerisinde Orman Bölge Müdürlüğümüz hava araçlarıyla müdahale etmeye başladık. Yangının çıktığı arazi dik, karadan maalesef ulaşımımız yok. Dolayısıyla da ağırlıklı olarak denizden ve havadan müdahale ettik. Ancak karadan da yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahalemiz devam ediyor. Bu müdahale esnasında Aksaz Milli Savunma Bakanlığımızın, Aksaz Üs Komutanlığımızın da hem çıkarma gemilerinden hem de helikopterlerinden faydalandık" dedi.

 

“YANGININ ÜÇ KISMINDA ENERJİSİ DÜŞTÜ, BİR KISMI DEVAM EDİYOR”

Çıkarma gemilerinin arazözleri ve orman yangın söndürme personelini yangın sahasına intikal ettirdiğini belirten Vali Akbıyık, "Ayrıca Sahil Güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor hem de büyük su atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar. Bu esnada bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızla Valiliğimizin başkanlığında koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar. Yangının üç kısmında enerjisi düştü, bir kısmı devam ediyor. Burayı da inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla, helikopterlerimizle, 3 helikopterimiz şu anda çalışıyor, kontrol altına almayı, enerjisini düşürmeyi hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var, arazi çok dik. Bu biraz bizim işimizi zorlaştırıyor ancak denizden tüm kurumlarımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, yine Aksaz Üs Komutanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm unsurlarını, tüm potansiyellerini kullanarak inşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize geçmiş olsun" diye konuştu.

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