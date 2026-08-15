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Gündem Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar
Gündem

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Muhalif gazeteci Erdem Atay, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu’nun geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atay, İmamoğlu’nun çocukluk yıllarında Süleymancıların yurdunda kaldığını öne sürerek, “Şu anda Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adamdan bahsediyoruz” dedi. İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde de Süleymancılara ait olduğunu söylediği bir hastaneye büyük bir arazi verildiğini ileri süren Atay, konunun siyasi bağlantılar açısından incelenmesi gerektiğini savundu.

Gazeteci Erdem Atay, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Ekrem İmamoğlu ile Süleymancılar arasındaki ilişkiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atay, son dönemde Alihan Kuriş ve çevresine yönelik tartışmalarla yeniden gündeme gelen Süleymancılar yapılanmasının siyasi bağlantılarının da mercek altına alınması gerektiğini söyledi.

ERDEM ATAY’DAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Konunun en önemli siyasi boyutlarından birinin Ekrem İmamoğlu olduğunu savunan Atay şöyle konuştu:

“Şimdi bu siyasi ayrıntılardan en önemlisi, aslında herkesin de yavaş yavaş konuşmaya başladığı Ekrem İmamoğlu’nun Süleymancı olması.”

Atay, bunun yalnızca kendi değerlendirmesi olmadığını belirterek gazeteci Barış Terkoğlu’nun geçmişte İmamoğlu’nun Süleymancı yurdunda kaldığına ilişkin aktarımlarına atıfta bulundu.

“KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ SÜLEYMANCILARIN YURDUNDA YAŞAMIŞ”

Erdem Atay, İmamoğlu’nun çocukluk dönemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğünden beri Süleymancı yurdunda yaşamış ve Süleymancı olduğu bilinen... Bunu da ben söylemiyorum.”

Atay, söz konusu bilgiyi Barış Terkoğlu’na dayandırarak, “Bunu söyleyen Barış Terkoğlu” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun geçmişine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı da ekrana getiren Atay, fotoğrafın Süleymancıların yurdunda çekildiğini öne sürdü.

“SÜLEYMANCI ABİLERİ TARAFINDAN BÜYÜTÜLEN BİR ADAM”

Atay’ın açıklamalarında en dikkat çekici sözler ise İmamoğlu’nun yetiştiği çevreye ilişkin oldu.

Ekranda gösterdiği fotoğraf üzerinden konuşan Atay şöyle dedi:

“Şu gördüğünüz fotoğraf, Süleymancı yurdunda... Orada küçük, Kur’an okuyan sevgili kardeşimiz de Ekrem İmamoğlu.”

Atay ardından çok daha çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:

“Şu anda yani Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adamdan bahsediyoruz.”

Atay’ın bu sözleri, Alihan Kuriş ve çevresi hakkındaki tartışmaların ardından İmamoğlu’nun geçmişte Süleymancılarla ilişkisinin niteliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

İBB DÖNEMİNE İLİŞKİN ARAZİ ÇIKIŞI

Erdem Atay yalnızca İmamoğlu’nun çocukluk ve gençlik dönemine ilişkin konuşmadı. İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin de dikkat çeken bir arazi tahsisi iddiasını gündeme getirdi.

Atay şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da Süleymancıların hastanesine büyük bir arazi verdi.”

Atay, söz konusu arazinin son derece değerli olduğunu savunarak, “Bu arazi de şu anda Süleymancıların aslında hayatı boyunca kazanamayacağı arazi oldu” ifadelerini kullandı.

Atay’ın bu açıklamasındaki arazi tahsisinin hangi karar ve hangi kurum üzerinden gerçekleştirildiği ise ayrıca belgeleriyle araştırılması gereken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

ALİHAN KURİŞ TARTIŞMALARININ SİYASİ AYAĞI MERCEK ALTINDA

Son dönemde adı Süleymancılar yapılanmasıyla birlikte gündeme gelen Alihan Kuriş, uzun yıllardır yapılanmanın liderlik tartışmalarının merkezindeki isimlerden biri olarak biliniyor.

Kuriş ve çevresine yönelik suç örgütü soruşturması ise dini yapılanma ile soruşturmaya konu edilen kişiler arasındaki ayrımın önemini artırıyor.

Erdem Atay’ın açıklamaları ise tartışmayı başka bir noktaya taşıyarak, yapılanmanın geçmişten bugüne siyaset dünyasıyla kurduğu ilişkilerin araştırılması gerektiğini gündeme getiriyor.

İMAMOĞLU-KURİŞ HATTI AYDINLATILACAK MI?

Atay’ın ortaya attığı açıklamaların ardından cevap bekleyen kritik sorular bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Süleymancı yurtlarında geçirdiği dönem ne kadar sürdü? İmamoğlu’nun daha sonraki yıllarda bu yapıyla ilişkisi devam etti mi? Atay’ın bahsettiği hastane arazisi hangi karar doğrultusunda ve hangi şartlarla verildi? İmamoğlu ile Alihan Kuriş veya Kuriş'in yönettiği çevreler arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor mu?

Bu soruların cevabını somut belgeler ve resmi kayıtlar belirleyecek.

Ancak Erdem Atay’ın,

“Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adamdan bahsediyoruz.”

sözleri, İmamoğlu’nun siyasi geçmişi ve Süleymancılarla ilişkisi hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirecek nitelikte.

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