Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
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Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslere düzenlenen baskınlarda adeta cephanelik ortaya çıktı.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in öz kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslere düzenlenen baskınlarda adeta cephanelik ortaya çıktı.
İşte Hilmi Tuna KURİŞ isimli şahsın adresinde yapılan aramada çıkanlar:
1 adet CZ Shadow marka tabanca
1 adet CZ TS 2 Marka tabanca
1 adet Magnum Research marka tabanca,
1 adet Glock AGPP695 marka tabanca,
1 adet CESKA marka tabanca,
1 adet A211301 seri numaralı tabanca,
1 adet R81171 marka tabanca,
1 adet Wilson Kombat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör,
1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve 1 adet içerisinde 8 adet fişek basılı
1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca
1 adet Canik marka tabanca,
1 adet Sig Sauer marka tabanca
1 adet Glock TC1080 marka tabanca
ÖRGÜTÜN MALİ KASASI
Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak biliniyor. Kuriş aynı zamanda hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri.
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