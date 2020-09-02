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Dünya Karadağ'da seçimi kazanan Sırp ırkçılar Müslümanlara saldırmaya başladı!
Dünya

Karadağ'da seçimi kazanan Sırp ırkçılar Müslümanlara saldırmaya başladı!

Karadağ'daki seçimi kazanan ırkçı Sırp partisinin tabanı, ülkede yaşayan Müslümanlara saldırmaya başladı. Müslümanlara ait mekanların altını üstüne getiren ırkçılar, Boşnaklara ait dükkanların duvarlarına "Defolun Türkler" yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:09:00 -
Karadağ'da seçimi kazanan Sırp ırkçılar Müslümanlara saldırmaya başladı!

30 Ağustos Pazar günü Karadağ’da genel seçimler yapıldı. Söz konusu seçimlerden galip çıkan Sırp milliyetçileri, provokatif eylemlere başladı. Karadağ’da yaşayan Müslümanlara saldırmaya başlayan ırkçılar, Müslüman nüfusun bulunduğu bölgelere giderek Boşnakları hedef aldı.

1990’lı yıllardaki saldırılara benzer bir şekilde Boşnakların ev ve dükkanlarına saldıran Sırp ırkçıları, birçok ev ve iş yerinin altını üstüne getirdi.

Yeni Şafak’taki habere göre Müslümanların ev ve dükkanlarını tahrif eden Sırplar bir de duvarlarına, “Türkler defolun” yazdı ve geçmişte birçok katliama imza atan Çetnik hareketine ait flama astılar.

Seçimlerden sonra Karadağ’daki Boşnak nüfusun can tehlikesi nedeniyle endişesi artarken, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic duruma tepki gösterdi. Kavazovic, “Karadağ'daki olaylar 1990'ları hatırlatıyor” dedi.

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