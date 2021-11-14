  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta?
Spor

Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. Cebelitarık maçı sonrası moral bulan A Milli Takımı 10 hafta karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta? Avrupa Elemeleri Türkiye puanı kaç? İşte Türkiye Karadağ kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:28:00 - 2021-11-14 15:28:45
Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta?

A Milli Takım, 6-0'lık farklı Cebelitarık galibiyetinin ardından 2022 Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta? Grubun son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım 18 puanla ikinci sırada. Hollanda 19 puanla ve maç eskiğiyle zirvedeyken son hafta karşılaşacakları Norveç de 18 puanla üçüncü sırada. A Milli Takım genel averajda Norveç'in 1 averaj önünde.

Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16 Kasım Cumartesi 22:45’den itibaren TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Türkiye Karadağ kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Açıklanan kadro şu şekilde: 

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır 

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz 

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu 

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!
Siyaset

Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!

Bingöl’de şehit abisinin bacısına galiz küfürler edecek kadar alçaklaşan Lütfü Türkkan’a sahip çıktığı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş..
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay