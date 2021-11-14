Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. Cebelitarık maçı sonrası moral bulan A Milli Takımı 10 hafta karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta? Avrupa Elemeleri Türkiye puanı kaç? İşte Türkiye Karadağ kadrosu.
A Milli Takım, 6-0'lık farklı Cebelitarık galibiyetinin ardından 2022 Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta? Grubun son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım 18 puanla ikinci sırada. Hollanda 19 puanla ve maç eskiğiyle zirvedeyken son hafta karşılaşacakları Norveç de 18 puanla üçüncü sırada. A Milli Takım genel averajda Norveç'in 1 averaj önünde.
Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16 Kasım Cumartesi 22:45’den itibaren TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Türkiye Karadağ kadrosu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Açıklanan kadro şu şekilde:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.