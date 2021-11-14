Karadağ Türkiye maçı hakemi kim?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. Türkiye’nin Cebelitarık maçından sonra şimdi de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Kasım Salı günü Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski​​​​​​​ ise AVAR olarak görev alacak.