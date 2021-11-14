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Spor Karadağ maçına Alman hakem
Spor

Karadağ maçına Alman hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:13:00 -
Karadağ maçına Alman hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

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