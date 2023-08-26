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Kadın - Aile Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: bulunan ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor
Kadın - Aile

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: bulunan ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-26 22:58:00 - 2023-08-26 23:20:01
Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: bulunan ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor

Doğanın sunduğu nimetler arasında yer alan besinler sadece taneleriyle değil, aynı zamanda yağları, suyu ile de dikkat çekiyor. Günde 2 bardak enginar suyu için sorunlara veda edin

İbrahim Saraçoğlu karaciğer yağlanmasına şifa olacak bir kür tarifinde bulunup duruyor yıllardır.

Peki gerçekten bu kür işe yarıyor mu?

Bunu sizin yorumlarınız belirleyecek.

Karaciğer yağlanması olanlar özellikle sabahları yorgun uyanırlar, çabuk yorulurlar.

Karaciğer yağlanması için maydanoz ve limon kürü tarifini nedirkibu.com sitesinde sizler için paylaşıyoruz.
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Karaciğer yağlanması hepatit b ve hepatit c hastalığı olanlarda, Alkol tüketenlerde ve Sağlıksız beslenenlerde görülen bir hastalıktır.

Bu hastalığın tedavisi için Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu şu kürü tavsiye ediyor:

Karaciğer yağlanması için paylaşılan bu kür çoğu kullanan kişi tarafından faydalı ve yararlı olarak bulunmuştur.

Sizlerde düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Karaciğer yağlanması için maydanoz-limon kürü tarifi
15-16 tane maydanozu (sapları ile birlikte) blender'a atın ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış Limon Suyu ilave edip 1-1,5 Dakika boyunca karıştırın.

Bu kürü sabah kahvaltısından 15 dakika önce için, akşamları da yatmadan önce lavanta çayı için. Lavanta çayının faydalarına linkten ulaşabilirsiniz.

15 Gün bu işleme devam edin ve 15 gün dolunca kürü uygulamaya 5 günlük ara verin.

5 günlük aradan sonra aynı kürü (maydanoz-limon kürü + lavanta çayı) 15 gün daha uygulayıp kür uygulamasını bitirin. www.nedirkibu.com

Uyarı: Maydanoz-limon kürü tansiyonu düşürdüğü için, tansiyon hastaları bu küre 1 çay kaşığı Tuz ilave etmelilerdir.

Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi yöntemlerinden enginar suyu:
Enginarın karaciğer hücre faaliyetlerini arttırmak gibi bir etkisi vardır.

Yaklaşık olarak 6-7 adet enginarın dış yaprağı 1 bardak su suda 7-8 dk kaynatılır.

Karaciğer yağlanması bitkisel tedavisi için enginar suyu çok yararlıdır.

Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi için hazırlanan enginar suyu karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar.

Karaciğer ile ilgili diğer yazılarımızdan Diyetislerden; Karaciğeri Temizleyen 10 Besin Önerisi isimli yazımızı veya Karaciğer Yağlanmasını Azaltmak İçin Bitkisel Kür Tarifi isimli yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.

 

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