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Karaca, Türk Eğitim Vakfı'nı yeni bir proje ile destekliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:05:07 -
Karaca, Türk Eğitim Vakfı'nı yeni bir proje ile destekliyor

İSTANBUL (AA) - Karaca tarafından Türk Eğitim Vakfı'nı (TEV) desteklemek üzere hayata geçirilen "Soframızda Umut Var" sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarlanan sofra ürünleri, Karaca mağazalarındaki yerini aldı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, Karaca, üniversite öğrencilerine eğitimleri için kaynak yaratacak bir projeye imza attı. "Soframızda Umut Var" projesi, üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim hayatına ışık tutacak.

Karaca, TEV'e katkı sağlayabilmek için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Soframızda Umut Var" için kase, pasta ve yemek tabakları, fincan setleri, muglar, tuzluk gibi sofra ürünlerini tasarlayarak üretimini gerçekleştirdi. Ürünler, Karaca mağazalarında ve www.karaca.com'da satışa sunuldu.

Sosyal sorumluluk projesi için tasarlanan ve birbirleriyle uyum içerisinde olan ürünler, tekli olarak kullanılabileceği gibi tercihe göre kişi kendi takımını da oluşturabilecek.

Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, üniversite öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla TEV/Karaca Eğitim Fonu'na aktarılacak.



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