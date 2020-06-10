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Aktüel

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:47:38 -
Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Yenice istikametine gelen Murat K. yönetimindeki 67 ZM 124 plakalı otomobil, İlhan U'nun (49) kullandığı 67 ZP 029 plakalı otomobille Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü İlhan U. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kabasakal (69) ve Harun K. (9) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kabasakal, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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