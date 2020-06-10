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Aktüel

Karabük'te devrilen tır uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:40:47 -
Karabük'te devrilen tır uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen demir yüklü tır, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Burhan A. (26) yönetimindeki 55 AVD 37 plakalı demir yüklü tır, D-100 kara yolu İsmetpaşa virajlarında kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan ve bir süre sürüklenerek devrilen tır, uçuruma metreler kala durdu.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tırdaki demir parçalarının yola dökülmesi nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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