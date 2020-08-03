  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:20:15 -
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine gelen polis memuru Beytullah Aykan'ın (29) kullandığı 23 BB 280 plakalı otomobil, Konarı köyünden kara yoluna çıkan Kubilay Yolasığmaz (31) idaresindeki 34 PM 6116 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Yolasığmaz, bulunduğu yerden diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ve Fatma Güler Yolasığmaz (52) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan polis memurunun, Ordu'da görevliyken atandığı İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı