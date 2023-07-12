Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı ile Karasu Kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle, çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılacak. Trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometreleri arasında (Aydın Gişeler-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos'a kadar İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü gerçekleştirilecek. Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılacak. Otoyola katılıma Aydın Güney kavşağından izin verilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gölyaka Kavşağı kesimi 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O-52) Gaziantep istikameti Suruç-Birecik kesimi 7-11. kilometreleri arası, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik bölünmüş yolun bir bölümünde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
İyidere-Rize yolundaki Sarayköy 1 ve Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle 12-13 Temmuz'da 08.00-18.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılacak ve ulaşıma servis yolundan izin verilecek.
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Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Bartın yolu 21. kilometrelerinde bulunan Ecekler Köprüsü yaklaşım dolgusundaki boşalma sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya yönü bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapandı. Bu kesimde, ulaşım servis yolundan gerçekleşirken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.