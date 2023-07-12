Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı ile Karasu Kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle, çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılacak. Trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometreleri arasında (Aydın Gişeler-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos'a kadar İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü gerçekleştirilecek. Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılacak. Otoyola katılıma Aydın Güney kavşağından izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gölyaka Kavşağı kesimi 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O-52) Gaziantep istikameti Suruç-Birecik kesimi 7-11. kilometreleri arası, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik bölünmüş yolun bir bölümünde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İyidere-Rize yolundaki Sarayköy 1 ve Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle 12-13 Temmuz'da 08.00-18.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılacak ve ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

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Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın yolu 21. kilometrelerinde bulunan Ecekler Köprüsü yaklaşım dolgusundaki boşalma sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya yönü bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapandı. Bu kesimde, ulaşım servis yolundan gerçekleşirken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.