Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde (Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Kavşağı mevkisi) Dere-2 Köprüsü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 0-14. kilometrelerinde (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) fiber optik kabloların zarar görmesi dolayısıyla Honaz Tüneli'nin Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler alternatif güzergah olarak Denizli şehir içi geçişini kullanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı 223. kilometresi ile Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol Kavşağı 204. kilometresinde depremlerden dolayı ağır hasar alan otoyol gişe alanlarının yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle trafik akışı otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan sağlanıyor. Dörtyol Kavşağı dün, Nurdağı Kavşağı kesimi ise bugün saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

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Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.