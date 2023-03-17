Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre, sağ şerit ve yaklaşım viyadükleri ile uygun bulunan zamanlarda diğer şeritler dönüşümlü olarak trafiğe kapatılıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Seydikemer-Kaş yolunun 1-2. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 5-6. kilometrelerinde menfezdeki çökme sebebiyle Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Doğankent-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Güvenlik-1, Güvenlik-2, Elceğiz ve Kirazlık tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.