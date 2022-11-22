Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Çanakkale-Balıkesir yolu, 9-17. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergah olarak Müstecap-Habipler istikametine yönlendirilecek.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresindeki çökme nedeniyle Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Antalya yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.