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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 08:34:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gülağaç-Ankara-Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Derinkuyu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Ceyhan-Çukurköprü yolunun 35-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresinde, Çamburnu Tüneli'nin yaklaşımında bulunan ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Bursa istikametinden çift yönlü gerçekleştirilecek. 

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