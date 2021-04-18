  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 09:19:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya Görükle kavşakları İzmir istikametinin bakım-onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir kavşaklarında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında, bugün Bodrum-Kuşadası etabında sağ yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde şev akıntıları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kars-Akyaka Ayrımı-Doğruyol yolunun 16-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresinde Araklı Tüneli'nin her iki tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 21 Nisan'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...

Altınlarını yastık altında tutan vatandaşlar sadece değer artışı kazancı elde ederken, bankada altın hesabı açanlar bunun yanı sıra kar payı..
11 katlı otelde yangın
Yerel

11 katlı otelde yangın

Antalya'daki 11 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay
Medya

Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay

TRT 1’de yayına girdiği günden büyü ilgi gören Teşkilat dizisinde seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Dizinin 7. Bölümünde Zayed Fadi Met..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay