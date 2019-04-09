0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kara yollarında durum

09 Nisan 2019 Salı 08:37
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri bölümü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerinde şev düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Yalova-İzmit yolunun 20-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsünde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Boyabat-Durağan yolunun 53-54. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Kozluk yolunun 8. kilometresindeki (Bıçakçı mevkisi) bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Giresun-Espiye Ayrım-Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 08:37
  1. Kara yollarında durum
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden 'Hindu' devleti olmak istiyorlar
    1. Yeniden 'Hindu' devleti olmak istiyorlar
    2. Yurtta hava durumu
    3. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak..
    4. YSK'dan son dakika İstanbul kararı..
    5. Sadece 11 sandıkta AK Parti'ye 2 bin..
    6. Sinop’ta yollara tazyikli temizlik
    7. Kara yollarında durum
    8. Dolar güne nasıl başladı?
    9. Köyün ‘doktor’ muhtarı
    10. (Özel Haber) Koyun ve kuzuların..
    11. Polislere FETÖ operasyonu
    12. Adana polisinden torbacılara geçit yok
    13. Kaşıkçı cinayetinden 6 ay sonra..
    14. Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY..
    15. Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da..
    16. 59 polise FETÖ'den gözaltı!
    17. Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY..
    18. Türk firmalardan F-35 hamlesi gelebilir
    19. Katar'dan 3 bankaya dava
    20. İsrail sandık başında
    21. Netanyahu için kritik seçim
    22. Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın!
    23. Kaşıkçı, cinayetine karıştıkları..
    24. Kadıköy'deki cinayette dikkat çeken..
    25. Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda..
    26. Afganistan’da 3 ABD askeri öldürüldü
    27. 09.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. İzmir’detrafik kazası: 1 ölü, 1..
    29. İşte seçimde yapılan organize hile! O..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer